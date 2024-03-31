الأرصاد الجوية : حار نهارا وشبورة والعظمى بالقاهرة 29 درجة والصغرى 18

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 09:32 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقسا حارا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئا على السواحل الشمالية الغربية، لطيفا ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع الهيئة أن يشهد اليوم شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 14، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 19.

