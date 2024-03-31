نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: إزالة 82043 حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ 2015 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عن أنه تم إزالة ٨٢٠٤٣ حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى الآن فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، كما يجرى حاليًا تنفيذ الموجة ٢٢ لإزالة التعديات.

وأشار الدكتور سويلم، في بيان اليوم الأحد، أن أجهزة الوزارة ممثلة في الإدارة العامة لحماية نيل بني سويف بادرت بالتحرك الفوري يوم السبت الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٤ فور وصول بلاغ بقيام بعض المزارعين بإستخدام أتربة لردم وتعلية جسور النهر بمساحة ٤٠٠٠ متر مربع وبإرتفاع ٢ متر، حيث قامت الإدارة بتوفير المعدات اللازمة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ أعمال الإزالة علي الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير محضر بالواقعة.

وكان الدكتور سويلم قد وجه لأجهزة قطاع حماية نهر النيل وفرعيه بضرورة المراقبة المستمرة لجسور المجرى ورصد كافة المخالفات الواقعة عليها والتأكيد علي إزالتها فى المهد قبل تفاقمها.

وأضاف سويلم فى تصريحاته أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ١٥٠٠ كم من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات.

وأشار إلى أنه تم خلال المرحلة الأولى من الموجه إزالة ٢٨٠٠ حالة تعد، و١٥٥٢ حالة تعد في المرحلة الثانية، وستبدأ المرحلة الثالثة بعد عيد الفطر، والتى تتم تحت إشراف لجنة إسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة، حيث تهدف إزالة التعديات للحفاظ على القطاع المائى لمجرى النهر وفرعيه لإمرار التصرفات المائية المطلوبة دون أي عوائق.