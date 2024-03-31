نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط والتحفظ على 10 مركبات توك توك للسير عكس الاتجاه بالمنيب بجنوب الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة بشوارع حي جنوب لضبط مركبات التوك توك التي تسير عكس الاتجاه وتعيق الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية والحيوية، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين.

وأسفرت الحملة بمشاركة حي العمرانية وجهاز السرفيس عن ضبط والتحفظ على 10 مركبات توك توك مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود ضبط التكاتك المخالفة، وتحرير الشوارع والطرق والميادين من التعديات والإشغالات؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة على تكثيف الحملات خارج مواقف السرفيس بالطرق والمحاور للتأكد من انتظام سيارات السرفيس بالتعريفة المحددة لخطوط السير وعدم المغالاة على المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

432879334_752065170446704_7432572183973724636_n

434148967_752065083780046_4334358933672716032_n

434158507_752065283780026_1677286781689339552_n (1)

434158507_752065283780026_1677286781689339552_n

434319302_752064973780057_1108073542572847076_n

434319481_752065017113386_4403326503955417349_n