أمام مجلس النواب.. مراسم أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد مصر لمرحلة جديدة حيث يقترب يوم أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب.

موعد تنسيب الرئيس السيسي لفترة جديدة

من المقرر أن تعقد الجلسة يوم الثلاثاء المقبل في مقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، وتأتي هذه الخطوة وفقًا للمادة 144 من الدستور التي تنص على أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية قبل توليه مهام منصبه أمام مجلس النواب.

نص اليمين الدستورية يتضمن الالتزام بالنظام الجمهوري واحترام الدستور والقانون وحماية مصالح الشعب واحترام استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

وفقًا للدستور الذي تم تعديله عام 2014، يشغل رئيس الجمهورية منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية، وتستمر فترة الرئاسة لست سنوات، ولا يُسمح بإعادة انتخاب الرئيس إلا مرة واحدة.

تولي السيسي منصب رئيس الجمهورية

تاريخ تولي الرئيس السيسي للحكم في مصر يعود إلى 3 يونيو 2014 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية. بدأت فترته الرئاسية الأولى التي استمرت لمدة 4 سنوات وانتهت في عام 2018.

وفي 2 يونيو 2018، أدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية تستمر لمدة 4 سنوات، والتي ستنتهي في عام 2022 وفقًا للدستور الحالي.

انتخابات الرئاسية 2024

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة. حصل على نسبة 89.6٪ من إجمالي الأصوات الصحيحة التي بلغت 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا.

تم إعلان النتيجة خلال مؤتمر صحفي عُقد بتاريخ 18 ديسمبر 2023 بواسطة الهيئة الوطنية للانتخابات. وأوضح المستشار حازم بدوي أن إجمالي عدد المسجلين في قاعدة البيانات بلغ 67،032،437، وحضر 44،777،668 ناخبًا بنسبة مشاركة بلغت 66.8٪.