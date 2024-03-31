نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالية لمصر كلها.. تفاصيل تنصيب الرئيس السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة ونائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء المقبل سيكون احتفالية لمصر كلها.

وأكد أن العاصمة على أهبة الاستعداد لهذا الحدث، خاصة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إدارة شؤون الدولة من العاصمة.

وأوضح أن العاصمة الإدارية كانت حلمًا منذ 6 سنوات، وأن الكثير من الناس شككوا في إمكانية تحقيق هذا الحلم، ولكنه تحقق بالفعل في مدة وجيزة.

وأضاف أن موكب الرئيس سيصل إلى مجلس النواب صباح الثلاثاء لتأدية القسم في البرلمان، ثم سيقوم بإلقاء خطاب قصير، وبعد ذلك سينتقل إلى النصب التذكاري الجديد ومن ثم ستتم رفع العلم في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية لافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة.

وأكد "عباس" أن العاصمة جاهزة لاستقبال الأحداث الكبرى في أي وقت، وستحتضن جميع الاجتماعات والاحتفالات في الفترة المقبلة.