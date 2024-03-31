نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول صرف مرتبات أبريل 2024 وتحذير من الازدحام في ماكينات الصراف الآلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن وزارة المالية عن جدول خاص لصرف مرتبات شهر أبريل 2024 لجميع العاملين في الوزارات، الهيئات، والجهات التابعة لها.

وقد تم تحديد 5 أيام في الشهر لصرف رواتب الموظفين، بالإضافة إلى 3 أيام لصرف المستحقات المتأخرة.

من جانبه، أعلن شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل سيبدأ في 21 أبريل المقبل.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل

وسيتم صرف المستحقات المتأخرة في الأيام 4 و7 و8 من نفس الشهر، بالإضافة إلى ذلك، سيتم بدء صرف مرتبات شهر مايو في 23 مايو، وسيتم صرف المستحقات المتأخرة في الأيام 8 و9 و12 من الشهر.

وفيما يتعلق بصرف المرتبات، أوضح خيري أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية التابعة لوزارة المالية.

وقد أهابت الوزارة بالعاملين ضمن الجهات الإدارية بعدم الازدحام على ماكينات الصراف الآلي، خصوصًا وأن المرتبات ستكون متاحة خلال الفترة المحددة لكل جهة إدارية.