رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقى المدير القُطري لهيئة إنقاذ الطفولة ”Save The...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 11:33 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: بحث التعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة لدعم تطوير وتلبية احتياجات المستشفيات لاستقبال مصابي قطاع غزة ويُعلن: إجراء أكثر من 35% من العمليات والتداخلات الجراحية للمصابين من غزة داخل مستشفيات الهيئة بنسبة نجاح 100% و52% من الحالات للأطفال و49% للسيدات مقارنة بالذكور

رئيس هيئة الرعاية الصحية: بحث التعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة لإنشاء مستشفى ميداني في السويس على غرار مستشفى الطور الميداني بجنوب سيناء والحاصلة على اعتماد الجودة GAHAR المعترف به دوليًا ضمن جهود تشجيع الاستثمار الصحي بمصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية: بحث التعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة لإبرام تعاقد لإحالة المرضى السودانيين لتلقي الخدمات الطبية والعلاجية عالية المستوى بمستشفيات هيئة الرعاية في محافظات التأمين الشامل وبخاصة في أسوان

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نلتزم بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في توفير خدمات صحية عالية المستوى للمواطنين والأشقاء من الدول العربية الشقيقة وخاصة في مجالات الطوارئ والعلاج المتخصص

رئيس هيئة الرعاية الصحية: العمل الجماعي يسهم في تحقيق أفضل النتائج في مجال الرعاية الصحية ويؤكد: الشراكة مع هيئة إنقاذ الطفولة خطوة إيجابية نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في تحسين الصحة والرفاهية للجميع

المدير القُطري لهيئة إنقاذ الطفولة: نشعر بفخر كبير للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية ويؤكد أهمية التعاون لتحقيق رؤية مشتركة لتوفير رعاية صحية متميزة وفعّالة وتحقيق التنمية الصحية المستدامة في مصر والمنطقة

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع السيد ماتيو كابروتي، المدير القُطري لهيئة إنقاذ الطفولة "Save The Children"، والدكتورة إنجي عفوش، رئيس قطاع تطوير البرامج والجودة بهيئة إنقاذ الطفولة، والدكتورة رباب بينيس، استشاري الصحة بالهيئة، وذلك في المقر الرئيسي لهيئة الرعاية الصحية في القاهرة.

وناقش اللقاء، تعزيز التعاون بين الجانبين لتعزيز الدور الوطني لهيئة الرعاية الصحية، كذراع الدولة المصرية الرئيسي في ضبط تنظيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، لتقديم الخدمات الصحية عالية المستوى للأشقاء من دولتي فلسطين والسودان في تلك المحافظات.

وتطرق اللقاء، إلى مناقشة التعاون لدعم تطوير وتلبية احتياجات المستشفيات لاستقبال مصابي غزة في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل بما يعزز قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية والمستلزمات لاستقبال المصابين من قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية بالتنسيق مع مختلف الشركاء لمواجهة الأزمة الإنسانية التي يمر بها الأشقاء في قطاع غزة.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، في هذا السياق، عن إجراء أكثر من 35% من العمليات والتداخلات الجراحية للمصابين من غزة داخل المستشفيات التابعة للهيئة في محافظات التأمين الشامل، مشيرًا إلى أنه بلغت نسبة نجاح العمليات 100%، كما أشار إلى أن 52% من تلك الحالات كانت للأطفال أقل من 18 عامًا، وأن نسبة السيدات في تلك الحالات بلغت 49% مقارنة بالذكور.

وتناول اللقاء، مناقشة التعاون بين الجانبين لإنشاء مستشفى ميداني في محافظة السويس على غرار المستشفى الميداني التابع لهيئة الرعاية في في مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، الذي شارك في التأمين الطبي لمؤتمر المناخ COP27، وأشار إلى جهود الهيئة لتعزيز الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بمصر، وأكد على توفر الخبرات الطبية والإدارية اللازمة لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للنرضى، وأشار أيضًا إلى نجاح المستشفى الميداني في الحصول على الاعتماد القومي GAHAR المعترف به من منظمة الإسكوا العالمية.

وبحث اللقاء، أيضًا التعاون بين الجانبين لإبرام تعاقد لإحالة المرضى السودانيين لتلقي الخدمات الطبية والعلاجية عالية المستوى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الشامل، وبخاصة في محافظة أسوان.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، التزام هيئة الرعاية الصحية بتوفير خدمات صحية عالية المستوى للمواطنين في مصر، وكذلك الأشقاء في الدول العربية الشقيقة، معربًا عن ترحيبه بالفرصة لتعزيز التعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة لتعزيز الدور الوطني للهيئة في تقديم هذه الخدمات، خاصة في مجالات الطوارئ والعلاج المتخصص، متابعًا: نحن نؤمن بأن العمل الجماعي يسهم في تحقيق أفضل النتائج في مجال الرعاية الصحية، ونطمح إلى أن تكون هذه الشراكة خطوة إيجابية نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في توفير رعاية صحية متميزة وفعّالة ومستدامة وتحسين الصحة والرفاهية للجميع.

ومن جانبه، عبّر المدير القُطري لهيئة إنقاذ الطفولة، عن سعادته بهذا اللقاء، قائلًا: "نحن في هيئة إنقاذ الطفولة نشعر بفخر كبير للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية في تطوير وتعزيز الخدمات الصحية في مصر وفي دولنا العربية الشقيقة، وأنه من خلال شراكتنا، نسعى لتحقيق رؤية مشتركة لتوفير رعاية صحية متميزة وفعّالة للمرضى ولتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية عالية الجودة، ونحن ملتزمون بتقديم أفضل الحلول الصحية والتعاون المثمر لضمان صحة وسلامة مجتمعاتنا وتحقيق التنمية الصحية المستدامة في مصر والمنطقة."

وحضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور عصام بشارة، مستشار رئيس الهيئة لخدمات صحة المرأة، والدكتور أحمد العزب، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير والمشرف العام على منظومة الطوارئ والرعاية العاجلة بمستشفيات الهيئة، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية بالهيئة.