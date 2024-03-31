نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي موعد تنصيب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة وإجراءات أداء اليمين الدستورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينص الدستور المصري على إجراءات أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية قبل توليه منصبه.

يشترط أداء اليمين الدستوري أمام مجلس النواب، وإذا كان المجلس غير موجود، يجوز للرئيس أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.

تعقد جلسة مجلس النواب في العاصمة الإدارية، وستشهد الساعات المقبلة إجراءات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

تبدأ هذه الإجراءات في اليوم التالي لأداء اليمين الدستورية في 3 أبريل المقبل، وستتم عملية التنصيب أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.

يتولى رئيس الجمهورية مهام البلاد لمدة 6 سنوات ميلادية وفقًا للمادة 140 من الدستور المصري المعدل.

تشمل جلسة التنصيب التي تعرف بجلسة "حلف اليمين" دعوة أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسة.

سيقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بأداء اليمين الدستورية. يحق للرئيس أيضًا أن يلقي كلمة أمام مجلس النواب، مما يشير إلى بدء ولاية رئاسية جديدة. بعد ذلك، يتم تعليق الجلسة البرلمانية حتى إشعار آخر.

من جانبه، يجب على رئيس الجمهورية أن يؤدي اليمين الدستورية قبل تولي مهام منصبه أمام مجلس النواب وفقًا للمادة 144 من الدستور. يجب عليه أن يقسم بالله العظيم أن يحافظ على النظام الجمهوري ويحترم الدستور والقانون، ويصون مصالح الشعب واستقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه.

تمت دعوة أعضاء مجلس النواب من قبل الأمانة العامة لحضور جلسة التنصيب، وسيتم حضور جميع الأعضاء في مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة. سيؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.