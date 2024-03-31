ضبط 14522 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة على الطرق والمحاور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 12:40 مساءً - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (14522) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:-

- (559) مخالفة السير بدون تراخيص.

- (31) دراجة نارية.

- (7988) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- (10) مخالفات موقف عشوائى.

- (319) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- (3) مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخألفات المرورية.