نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس مستقر مع حرارة مرتفعة في معظم مناطق مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن الأحوال الجوية اليوم الأحد ستكون مستقرة على كافة الأنحاء، مع ارتفاع في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نهارًا ولطيفة ليلا وفي الصباح الباكر.

وفي بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أشارت الهيئة إلى أن الطقس سيكون حارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما ستكون الأجواء دافئة على السواحل الشمالية الغربية.

وتوقعت الهيئة وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر، بالإضافة إلى نشاط في الرياح على فترات متقطعة في بعض المناطق.

وحذرت الأرصاد الجوية مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بضرورة توخي الحذر من التقلبات الجوية.

فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مناطق الجمهورية:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 29 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: 26 درجة مئوية.

جنوب سيناء: 30 درجة مئوية.

شمال الصعيد: 33 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: 35 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة الآن في القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن فصل الربيع يعتبر فصلًا انتقاليًا بين الشتاء والصيف، مما يجعله موسمًا للتقلبات الجوية، حيث يمكن أن يشهد يومًا باردًا ممطرًا وآخر حارًا جافًا.