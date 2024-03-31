نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدخل فوري من "الري" في واقعة ترعة السويس اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع قطع بجسر ترعة السويس، اليوم الأحد، بالكيلو ١٠.٠٠ بطول ٢٠ متر نتيجة تعد أحد المواطنين على الجسر بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية.

وأكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري أنه تم على الفور وتحت مظلة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، التنسيق بين وزارات الري والداخلية والنقل ومحافظة الإسماعيلية، والدفع بمعدات إدارة الصيانة الوقائية التابعة لوزارة الرى، ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وأبو صوير وفايد، ومعدات مديرية الطرق بالمحافظة، ومعدات عدد من المقاولين للتعامل مع القطع الحادث بجسر الترعة.

وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان اليوم، أنه تم الدفع أيضا بفرق الحماية المدنية والإسعاف للموقع، حيث قامت أجهزة وزارة الري بخفض مناسيب المياه بترعة السويس.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، حيث توجه كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والمهندس إبراهيم عبد المنعم رئيس قطاع الرى، والمهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، ومسئولي الري بالإسماعيلية إلى الموقع للمتابعة عن كثب واتخاذ كافة التدابير اللازمة.