نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم توجه بالاحتفال باليوم العالمي للتوحد بإنارة جميع المنشآت التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بشأن اليوم العالمي للتوحد.

وحصل "دوت الخليج" على صورة من الخطاب الصادر، والذي جاء نصه: تزامنًا مع اليوم العالمي للتوحد الذي أعلنته الأمم المتحدة والذي يوافق ٢ إبريل، من كل عام يرجى التوجيه نحو إنارة جميع المنشآت التعليمية من

مبنى ديوان عام المديرية ودواوين الإدارات التعليمية ومدارس التعليم العام والتربية الخاصة ) بمديريتكم وذلك باللون الأزرق، مع ضرورة تصوير المنشأة المضاءة وارسال صورها على رقم التواصل ١١١١١٥٣٠٢٤.