نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ووزير الاتصالات يبحثان التعاون المشترك وإنهاء التحول الرقمي بهيئةالأوقاف المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت اليوم الأحد 31/ 3/ 2024م بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب وزير الأوقاف بالمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له، مقدمًا شكره لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون المشترك بين الوزارتي، وجهوده في دعم ملف التحول الرقمي بوزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، مؤكدًا حرصه على سرعة إنهاء عملية التحول الرقمي فيما يتصل بشئون الوقف.

من جانبه قدم المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشكر لوزير الأوقاف على اهتمامه الكبير بملف التحول الرقمي، مؤكدًا أن هذا الاجتماعي تنسيقي لمتابعة ملف الحصر، ووضع خطة لإنهاء الملف كاملا قبل نهاية العام المالي 2024م، مؤكدًا على ضرورة التسريع من وتيرة هذا الملف.