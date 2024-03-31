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قطع بجسر ترعة السويس بالكيلو ١٠.٠٠ بطول ٢٠ متر نتيجة تعدى أحد...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 02:27 مساءً - وقع صباح اليوم الأحد الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٤ قطع بجسر ترعة السويس بالكيلو ١٠.٠٠ بطول ٢٠ متر نتيجة تعدى أحد المواطنين على الجسر بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية .

وعلى الفور .. وتحت مظلة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .. فقد تم التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الداخلية و وزارة النقل ومحافظة الإسماعيلية ، والدفع بمعدات إدارة الصيانة الوقائية التابعة لوزارة الرى ، ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وأبوصوير وفايد ، ومعدات مديرية الطرق بالمحافظة ، ومعدات عدد من المقاولين للتعامل مع القطع الحادث بجسر الترعة ، كما تم الدفع بفرق من الحماية المدنية والإسعاف للموقع ، كما قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بخفض مناسيب المياه بترعة السويس .

وفى ضوء توجيهات السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى .. فقد توجه كل من السيد المهندس/ محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والسيد المهندس/ إبراهيم عبد المنعم رئيس قطاع الرى ، والسيد المهندس/ أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية ، والسادة مسئولي الري بالاسماعيلية إلى الموقع للمتابعة عن كثب وإتخاذ كافة التدابير اللازمة .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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