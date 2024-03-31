حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 02:27 مساءً - وقع صباح اليوم الأحد الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٤ قطع بجسر ترعة السويس بالكيلو ١٠.٠٠ بطول ٢٠ متر نتيجة تعدى أحد المواطنين على الجسر بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية .

وعلى الفور .. وتحت مظلة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .. فقد تم التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الداخلية و وزارة النقل ومحافظة الإسماعيلية ، والدفع بمعدات إدارة الصيانة الوقائية التابعة لوزارة الرى ، ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وأبوصوير وفايد ، ومعدات مديرية الطرق بالمحافظة ، ومعدات عدد من المقاولين للتعامل مع القطع الحادث بجسر الترعة ، كما تم الدفع بفرق من الحماية المدنية والإسعاف للموقع ، كما قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بخفض مناسيب المياه بترعة السويس .

وفى ضوء توجيهات السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى .. فقد توجه كل من السيد المهندس/ محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والسيد المهندس/ إبراهيم عبد المنعم رئيس قطاع الرى ، والسيد المهندس/ أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية ، والسادة مسئولي الري بالاسماعيلية إلى الموقع للمتابعة عن كثب وإتخاذ كافة التدابير اللازمة .