الدكتور أسامة الأزهرى ضيف برنامج "مملكة الدراويش" مع قصواء الخلالى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 02:28 مساءً - يحل الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ضيفّا على برنامج "مملكة الدراويش".. الطريق إلى الله وذلك اليوم الأحد مع الإعلامية قصواء الخلالى.

وشهدت الحلقات الماضية مشاركة الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشاريخ الطرق الصوفية، والدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، حيث تستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي تعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.