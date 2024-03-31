خلال 24 ساعة.. جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 02:28 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم التهريب عبر المنافذ الجمركية:

ضبط (2) قضية .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة:

ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط عدد (2497) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام:

ضبط عدد (27) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ عدد (180) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات:

ضبط عدد (12) قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.