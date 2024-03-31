نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيزة تزيل إشغالات الطريق بجزيرة الدهب ورفع تجمعات قمامة بمطلع كوبري الطالبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعه الاستجابة إلى الشكاوي الواردة من المواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ذلك الاطار كلف المحافظ رئيس حى جنوب الجيزة بسرعة إزالة حالة لإشغال الطريق بشارع السادات بمنطقة جزيرة الدهب.

وكذا توجيه المحافظ لرئيس حى الطالبية بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع تجمعات للقمامة بمطلع كوبرى الطالبية، وذلك فور تلقى شكاوى المواطنين الواردة صباحا على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة.

وعلى الفور تم إزالة حالات الإشغالات من شارع السادات وتحرير محضر بالواقعة وإلزام المتعدى بأعمال إعادة الشئ لأصله، ورفع تجمعات القمامة بمطلع ومحيط كوبرى الطالبية فى إستجابة فورية لشكوى المواطنين.

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