نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يستجيب لمطالب مواطني كرداسة وتوجيه سيارة محملة بـ٧٥٠ اسطوانة بوتاجاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بسرعه الاستجابة إلى الشكاوي الواردة من المواطنين بمركز ومدينة كرداسة بدعم مستودعات البوتاجاز باسطوانات إضافية لتلبية كافة احتياجات المواطنين.

وفي ذلك الاطار قامت محافظة الجيزة وبالتعاون مع مديرية التموين بالدفع بسيارة محملة باسطوانات البوتاجاز بسعة ٧٥٠ اسطوانة بمركز ومدينة كرداسة لتلبية احتياجات المواطنين.

ووجه المحافظ مديرية التموين ورئيس مركز كرداسة بالمتابعة المستمرة من خلال الإدارة التموينية لمخزون اسطوانات البوتاجاز بالمركز والتأكد من وجود المخزون اللازم للتسهيل على المواطنين.

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