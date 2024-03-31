أحمد جودة - القاهرة - أفضل أدعية في العشر الأواخر من شهر رمضان 1445-2024

تنال أفضل أدعية في العشر الأواخر من شهر رمضان 1445 اهتمامًا رائجًا فهي من الشعائر الرمضانية التي تحتل مكانة كبيرة في نفوس المسلمين، وترتكز فضيلة العشر الأواخر بوجود ليلة القدر التي وصفها الله عز وجل بأنها خيرُ من ألف شهر، وأيضًا استجابة الأدعية وتجلي الملائكة من العرش لتحف الصالحين بالبركات، ونقدم لكم الآن مجموعة من الأدعية المفضلة والمستجابة بإذن الله.

أفضل أدعية في العشر الأواخر من شهر رمضان 1445



يجاهد المسلمون في الاعتكاف خلال العشر الأواخر بالاستعانة بالصلاة وأفضل أدعية في العشر الأواخر من شهر رمضان 1445، فالدعاء من أهم العبادات الصالحة والأقرب لله عز وجل تضرعًا إلى الله للاستجابة، وسنذكر لكم الأدعية الفضيلة عبر الآتي:

اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْنى فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبى فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ أسألُكَ اَللّهُمَّ فيهِ ما يُرْضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤْذيكَ، وَاَسألُكَ التَّوْفيقَ فيهِ لأَنْ اُطيعَكَ وألا أعصِيكَ اجعلني فيهِ رَبى مُحبًّا لأَوْليائِكَ مُعادِيًا لأَعدْائكَ مُسْتنًّا فيهِ بِسُنَّةِ خاتَمِ أنْبِيائِكَ.

اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك وزَحْزِحْنى فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ.

اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا أسيرًا إلا فككته، ولا مبتلىً إلا عافيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا ضالًا إلا هديته.

اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا أسيرًا إلا فككته، ولا مبتلىً إلا عافيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا ضالًا إلا هديته. اللّهم إنا نسألك حبّك، وحبّ من يحبّك، وحبّ العمل الذي يقرّبنا إلى حبّك، وأصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا.

اللهم إني أسألك فواتح الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله، وظاهره، وباطنه، والدرجات العلا من الجنة آمين، اللهم إني أسألك خير ما آتي، وخير ما أفعل، وخير ما أعمل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، والدرجات العلا من الجنة آمين.

اللهم إني أسألك فواتح الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله، وظاهره، وباطنه، والدرجات العلا من الجنة آمين، اللهم إني أسألك خير ما آتي، وخير ما أفعل، وخير ما أعمل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، والدرجات العلا من الجنة آمين. اللهم وَفِّرْ حَظِّي بِبَرَكَاتِهِ، وَ سَهِّلْ سَبِيلِي إِلَى خَيْرَاتِهِ، وَ لَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، يَا هَادِيًا إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ.



أفضل أدعية ليلة القدر 2024-1445



كما نقدم لكم أيضًا أفضل أدعية ليلة القدر 1445-2024 لعلها تصادف إحدى الأيام القادمة، كالآتي:-

اللهم انك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا.

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي.

اللهم إنا نسألك الحسنى والزيادة.