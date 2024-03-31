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أحمد جودة - القاهرة - استعلم عن غرامة سياراتك برقم اللوحة عبر موقع مديرية المرور العامة الغرامات المرورية

يريد الكثير من مالكي السيارات التعرف على رابط مديرية المرور العامة الغرامات المرورية، حيث يسهل من خلاله الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية الني يتم القيام بها والعمل على سدادها لكي لا يتم التعرض إلى مشكلة أثناء قيادة السيارة، لذلك أتاحت النيابة العامة لإدارة المرور رابطًا يسهل عن طريقه تقديم جميع الخدمات التي تتعلق بالمرور إلى جميع المواطنين، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على طريقة سهلة يمكن من خلالها الاستعلام عن تلك المخالفات، وكذلك الطرق التي تساعد في سدادها بشكل إلكتروني.

مديرية المرور العامة الغرامات المرورية



عملت هيئة المرور المصرية على توفير رابطًا لمديرية المرور العامة الغرامات المرورية يسهل من خلاله التعرف على كافة الغرامات المرورية التي يجب على مالك السيارة القيام بدفعها حتى لا يتم التعرض إلى أي مشكلة بشكل نهائي، حيث يتم ذلك من خلال الخطوات السابقة:

اضغط هنا للانتقال إلى موقع النيابة العامة الخاصة بهيئة المرور.

اضغط على زر الاستعلام عن الغرامات المرورية.

ادخل رقم اللوحة الخاصة بسيارتك في الخانة المخصصة إليها من خلال كتابة الأرقام في البداية ومن ثم كتابة الحروف.

اضغط على أيقونة عرض الغرامة.

تظهر أمامك كافة التفاصيل التي تتعلق بالغرامة بشكل مفصل.



طريقة سداد الغرامات المرورية



يسهل على جميع الكي السيارات القيام بسداد الغرامة التي تتعلق بالسيارة لديهم بشكل إلكتروني من خلال الموقع أيضًا، ويتم ذلك عن طريق عدد من الخطوات السهلة، وتكون كما يلي:

ادخل إلى موقع النيابة العامة لهيئة المرور من خلال الرابط السابق.

اضغط على زر الدفع بشكل إلكتروني.

ومن ثم اختر زر دفع المخالفات المرورية.

يتم كتابة رقم اللوحة من خلال كتابة الأرقام في البداية ومن ثم كتابة الحروف.

تظهر أمامك جميع مخالفات سيارتك اختر المخالفة التي تريد ان تقوم بسداد القيمة الخاصة بها.

اختر طريقة الدفع المتاحة لديك.

اتبع التعليمات حتى تتمكن من سداد المخالفة، يصل إليك بعد ذلك إيصال الدفع على البريد الإلكتروني.



مزايا معرفة غرامات المرور بشكل سريع



عروض تحفيزية: تقدم الإدارة العامة للمرور لأصحاب السيارات فرصة لسداد نصف قيمة الغرامات المرورية.

التواصل الإلكتروني: تصل إشعارات غرامات المرور العامة إلى الهاتف المحمول المسجل لدى الإدارة.

عروض محدودة: يمكن الاستفادة من العرض خلال ثلاثة أيام من استلام الإشعار.

طريقة السداد: يتم تسديد غرامات المرور إلكترونيًا عبر اختيار أيقونة تسديد الغرامة، مما يسهل العملية مقارنة بالزيارات الشخصية لنيابة المرور.