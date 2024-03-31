نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة والآثار يستعرض مشروع ترميم استراحة الملك فاروق بأهرامات الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار استراحة الملك فاروق في منطقة أهرامات الجيزة للوقوف على الحالة الإنشائية لها، ورافقه خلالها اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف ورئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي والمشرف على الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والسياحية والمتاحف وأشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم.

وخلال الجولة تم مناقشة الحالة الإنشائية للمبنى ومدي إمكانية تدعيمه وترميمه والوقت والجهد المبذول لوضع خطة للانتهاء منها وتحويلها إلى مركز ثقافي إبداعي ترفيهي قائم بذاته.

استراحة الملك فاروق

بدأ العمل فى بناء هذه الاستراحة أواخر عام 1942 وانتهى أول عام 1946 وقدرت تكاليف مبانى الاستراحة بأربعين ألف جنيه علاوة على الأثاث البالغ قيمته 30 ألف جنيه وأشرف على تصميمها وبنائها المهندس المعمارى مصطفى فهمى باشا، جد النجمين حسين ومصطفى فهمي، وكانت تحتوي على تماثيل لملوك فراعنة ولوحات جدارية للصيد عند قدماء المصريين واعتاد الملك فاروق زيارة الاستراحة ليلًا للاستمتاع بجمال منظر القاهرة من فوق هضبة الأهرامات ويتأمل هرم خوفو أحد عجائب الدنيا السبعة ومقبرة أعظم ملوك الأسرة الرابعة الذي حارب المتمردين في سيناء وعلى الحدود الغربية.