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نقيب المحامين يصل مقر النقابة العامة ويمارس مهام عمله (صور)

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أحمد جودة - القاهرة -  

وصل عبدالحليم علام، نقيب المحامين المنتخب ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى مقر النقابة العامة للمحامين، في صباح اليوم الأحد، وبدأ سيادته في مباشرة مهام عمله نقيبًا للمحامين، وسط استقبال حافل من أعضاء الجمعية العمومية وموظفي النقابة.

وتردد على مكتب النقيب العام، فور وصول سيادته مقر النقابة عددٌ من أعضاء المجلس، والسادة أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، إلى جانب موظفي النقابة لتهنئته، إضافة إلى عرض بعض الطلبات العاجلة لخدمة السادة المحامين.

وحرص المحامين، من شباب وشيوخ مهنة المحاماة، على التقاط الصور التذكارية مع الأستاذ عبدالحليم علام، معبرين عن سعادتهم بلقاءه، مقدمين أرق التهاني لسيادته على تجديد الثقة وانتخابه نقيبًا للمحامين في دورة جديدة.

وأثنى الحضور على الإنجازات التي حققها نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، خلال الفترة التكميلية التي تقلد فيها زمام الأمور داخل نقابة المحامين، والنجاحات التي حققها في كافة الملفات النقابية، مطالبين سيادته باستكمال مسيرة الإصلاح التي بدأها داخل نقابة المحامين.

بدوره جدد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، دعوته إلى كافة أعضاء الجمعية العمومية، بكافة أطيافهم، المعارضين منهم قبل المؤيدين إلى طي صفحة أي خلاف أو اختلاف، والتفاف الجميع حول نقابة المحامين، والعمل من أجلها، ونبذ أوجه الفرقة؛ لتبقى دائمًا وحدة المحامين ونقابتهم فوق كل دعاة الفرقة والفتنة.

وأكد سيادته أنه يمد يده إلى جميع أعضاء مجلس النقابة ممن حازوا ثقة المحامين للعمل يدًا واحدة، وعلى طريق واحد بلا انحياز أو ولاء لغير نقابة المحامين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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