نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازات متميزة فى دورة الألعاب الأفريقية بغانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق لاعبو أندية المؤسسات العسكرية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة إنجازًا رياضيًا جديدًا خلال مشاركتهم ضمن المنتخب القومى فى دورة الألعاب الأفريقية التى نظمت فعالياتها بمدينة أكرا الغانية بمشاركة ( 44 ) دولة، حيث نجح ( 45 ) لاعب ولاعبة من نادى طلائع الجيش وأندية المؤسسات الرياضية فى الحصول على عدد ( 54 ) ميدالية متنوعة من إجمالي ( 107 ) ميدالية حققتها البعثة المصرية فى الألعاب الفردية وذلك بواقع عدد ( 37 ) ميدالية ذهب وعدد ( 13 ) فضة وعدد ( 4 ) برونز.

وتمكن لاعبوا المؤسسات العسكرية الرياضية من الحصول على عدد ( 7 ) ميدالية ذهبية من إجمالي عدد ( 9 ) ميدالية ذهبية حققها اللاعبون مع المنتخب القومى المشارك بالبطولة الأفريقية للمصارعة للكبار والتى إستمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بمدينة برج العرب بالأسكندرية بمشاركة عدد ( 173 ) لاعب ولاعبة مثلوا ( 29 ) دولة، لينضم اللاعبون السبعة إلى قائمة اللاعبين المتأهلين للمشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024، ويصبح إجمالي لاعبى ولاعبات جهاز الرياضة للقوات المسلحة المؤهلين للمشاركة بالأوليمبياد عدد ( 19 ) لاعب ولاعبة بمختلف الألعاب الرياضية.

كما شارك عدد ( 40 ) لاعب ولاعبة من أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية ضمن عدد ( 89 ) لاعب ولاعبة يمثلون قوام المنتخب القومى المشارك بالبطولة الأفريقية للمصارعة مرحلة تحت [ (17سنة - 20 سنة ) - كبار ] التى جرت فعالياتها بمدينة برج العرب بمشاركة عدد ( 104 ) لاعب ولاعبة مثلوا ( 29 ) دولة، ونجح لاعبوا أندية المؤسسات الرياضية العسكرية فى الحصول على عدد ( 40 ) ميدالية متنوعة من إجمالي عدد ( 83 ) ميدالية حققها المنتخب المصرى بواقع عدد ( 27 ) ميدالية ذهب وعدد( 8 ) فضة وعدد ( 5 ) برونز.

هذا وقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة لأبنائها من لاعبى ولاعبات نادى طلائع الجيش وأندية المؤسسات العسكرية الرياضية لقدرتهم على التفوق وتحقيق المراكز المرموقة بكافة البطولات التى شاركوا بها، مؤكدة حرصها الدائم على تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل الكوادر الرياضية وتقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة قادرة على رفع العلم المصرى خفاقًا بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية والدولية.