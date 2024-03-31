نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن توزيع 24 طن سلع غذائية من صكوك الإطعام للأسر الأولى بالرعاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن توزيع 24 طن سلع غذائية من صكوك الإطعام اليوم الأحد 31 مارس 2024م على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات المنيا والمنوفية والغربية والشرقية والقاهرة، في إطار دورها المجتمعي ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية، تم تسليم 24 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام بالمحافظات، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وذلك بواقع 12 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف المنيا، و4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف المنوفية، و2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الغربية، و2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الشرقية، و4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف القاهرة.