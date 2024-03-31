مروان موسى لـ"ع المسرح": في مغنيين راب حافظين مش فاهمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 08:30 مساءً - قال مروان موسى مغني راب، موسيقي، كاتب أغاني، منتج موسيقي وممثل مصري، انا مرضاش اتشتم واسمى يتبهدل عشان أحصل على نسبة مشاهدة، وعلشان كدة الناس اللى بيتخانقوا وهما متفقين هتلاقيهم حنينين فى ضربهم لبعض ويقوله كلمة مش مجرحة".

وأضاف مروان موسى، خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، أنه عندما كتب الفنان هانى عادل :"للأسف الراب فى مصر كل الكلمات رايحة فى سكة أنا أجمد منك.. أنا أعرف بنات أحسن منك ..حسابى فى البنك مليان فلوس"، فهو معه الحق ودى حاجة مديقانى".

أكد مروان موسى، انا من أكتر الناس اللى غنت "انا هبهدلك ومعايا فلوس"، وقولته عشان هو واقع، والكلام ثقة فى نفسى، وحاليا فى أغانى راب "حافظ مش فاهم"، وانا مليت من أغانى "انا أجمد منك"، موضحا أن تكرار الراب قلل نسبة المشاهدات على مجال الراب".