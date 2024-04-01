نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات حالة الطقس في مصر اليوم الاثنين 22 رمضان 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين 22 رمضان 1445 هـ الموافق 1 أبريل 2024، حيثُ من المتوقع أن يكون الطقس حارًا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئًا على السواحل الشمالية الغربية، ولطيفًا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وقد حذرت الهيئة من احتمالية نشاط الرياح في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء، حيث من المتوقع سرعة رياح تصل إلى 30 كم/س على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1 و1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

أما في البحر الأحمر، فمن المتوقع أيضًا أن تكون الحالة من خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1 و1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

درجات الحرارة في مصر اليوم



القاهرة،31،19

العاصمة الإدارية،31،19

6 أكتوبر،32،18

بنها،31،19

دمنهور،31،19

وادي النطرون،32،18

كفر الشيخ،30،18

المنصورة،31،19

الزقازيق،31،19

شبين الكوم،30،18

طنطا،30،19

دمياط،24،17

بورسعيد،23،18

الإسماعيلية،30،17

السويس،31،18

العريش،29،16

رفح،28،17



رأس سدر،32،18

نخل،31،13

كاترين،24،10

الطور،27،17

طابا،29،16

شرم الشيخ،31،21

الإسكندرية،25،16

العلمين،25،16

مطروح،23،15

السلوم،24،16

سيوة،31،14

رأس غارب،31،20

الغردقة،30،19

سفاجا،31،20

مرسى علم،31،21

شلاتين،30،21

حلايب،26،20

أبورماد،27،19

رأس حدربة،27،19

الفيوم،31،16

بني سويف،32،17

المنيا،33،17

أسيوط،33،18

سوهاج،34،18

قنا،36،20

الأقصر،35،19

أسوان،35،20

الوادي الجديد،35،21

أبوسمبل،36،20