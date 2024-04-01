النائب حسن المير : ”الأوقاف” ضربت المثل والقدوة بأن رمضان شهر العبادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 09:35 صباحاً - اعتبر المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان تحقيق هيئة الأوقاف المصرية لثلاثة أرقام قياسية لإيرادات وأرباح الهيئة في العام المالي الحالي وفى مقدمتها أعلى عائد شهري في تاريخ هيئة الأوقاف فى شهر مارس ٢٠٢٤مً، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف عن الفترة من ١/ ٣/ ٢٠٢٤ حتى ٣١/ ٣/ ٢٠٢٤ مبلغًا وقدره ( ٣٧٤,٥٩١,٠١٥ ) جنيهًا، بزيادة قدرها ( ٦٧,٨٥٨,٨٦٢ ) جنيهًا بنسبة تقدر بنحو (٢٢.١%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، وبزيادة قدرها ( ١٣٤,٧١٥,٤٩٨ ) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (٥٦.٢%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

والرقم الثاني والذي يتمثل في تحقيق هيئة الأوقاف لأعلى عائد ربع سنوي عن الفترة من ١/ ١/ ٢٠٢٤ حتى ٣١/ ٣/ ٢٠٢٤، حيث بلغ إجمالي المتحصلات ( ٧٧٣,١٧٦,٧٤٦ ) جنيهًا، بزيادة قدرها ( ١٣٦,٢٢٥,٨٥٤ ) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (٢١.٤%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، وبزيادة قدرها ( ٢٤٤,٠٥٧,٠٠٦ ) جنيه، بنسبة تقدر بنحو (٤٦.١%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

وقال" المير " في بيان له أصدره اليوم : وأما الثالث والذي يتمثل في تحقيق هيئة الأوقاف المصرية لأعلى عائد خلال ٩ أشهر، حيث بلغ إجمالي المتحصلات عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣ حتى ٣١/ ٣/ ٢٠٢٤ مبلغًا وقدره ( ١,٩٧٢,٨٩٤,٣٠٨ ) جنيه، بزيادة قدرها ( ٣٢١,٠٣٣,٤٧٠ ) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (١٩.٤%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، وبزيادة قدرها ( ٥٤٣,٤٧٥,٣٠٨ ) جنيه، بنسبة قدرها (٣٨%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بمثابة دليل قاطع على أن هذه الهيئة القومية تدار بفكر اقتصادي وهندسي رفيع المستوى.

ووجه المهندس/ حسن المير تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على النجاحات الكبيرة التي حققتها وزارة الأوقاف بجميع المؤسسات والهيئات التابعة لها، مؤكداً أن وزارة الأوقاف أصبحت واحدة من المؤسسات التي تدار بأسلوب وفكر غير مسبوق في تاريخ هذه الوزارة وأكبر دليل على ذلك أن انجاز هيئة الأوقاف المصرية وتحديداً خلال شهر مارس الذي يتواكب مع شهر رمضان المبارك يؤكد أن العمل داخل وزارة الأوقاف يسير وفقاً لخطط وسياسات واضحة المعالم والمعايير وأن هناك ضوابط واضحة وحاسمة ومتابعة حقيقية لتنفيذ وضمان تحقيق النجاح لهذه الخطط لأنه من الطبيعي والمنطقي أن تحقق وزارة الأوقاف نجاحات مبهرة في كل ما يتعلق بشئون الدعوة الإسلامية وإعمار المساجد خلال شهر رمضان وأن جميع قيادات الوزارة ومديري المديريات والإدارات والأئمة والدعاة والواعظات يواصلون العمل ليلاً ونهاراً خلال شهر رمضان المبارك لإنجاح خطة الاستعدادات التي وضعتها الوزراة ولكن الملفت للنظر أن جميع العاملين بالمؤسسات التابعة للوزارة وفي مقدمتها هيئة الأوقاف المصرية يواصلون العمل ليلاً ونهاراً لتطبيق صحيح الدين الإسلامي الحنيف وهو أن شهر رمضان المبارك هو شهر العبادة والعمل أيضاً لمضاعفة الإنتاج ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية لتعطي وزارة الأوقاف المثل والقدوة لنا جميعاً بأن العمل بجانب العبادة في شهر رمضان وغيره واجب وطني لكل مصري يحب هذا البلد تحت القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يضرب دائماً المثل والقدوة في العطاء لمصر وبلا حدود.

وطالب المهندس حسن المير من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تنظيم احتفالية كبرى لتكريم جميع القيادات والمهندسين والاقتصاديين والفنيين والعاملين بهيئة الأوقاف المصرية على ما حققوه من إنجازات كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ هيئة الأوقاف مؤكداً أن هذه الإنجازات داخل هيئة الأوقاف المصرية ستضع جميع المسئولين داخل الهيئة أمام تحديات كبيرة لمواصلة تحقيق المزيد من مثل هذه الإنجازات.