نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مواعيد قطار 1948 "الإسكندرية – أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال عيد الفطر "تحدد الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد تشغيل قطار 1948 "الإسكندرية – أسوان" الإضافي خلال عطلة عيد الفطر المبارك، المقرر تشغيله يوم 7 أبريل 2024، حيث تتمثل المواعيد كما يلي:

1. من الإسكندرية إلى أسوان:يغادر القطار محطة الإسكندرية في تمام الساعة 11:50 صباحًا ويصل إلى محطة سيدي جابر في الساعة 11:58 صباحًا، ويغادر منها في الساعة 12:03 ظهرًا.يصل إلى محطة دمنهور في الساعة 12:46 ظهرًا ويغادر منها في الساعة 12:49 ظهرًا.يصل إلى محطة طنطا في الساعة 1:34 مساءً ويغادر منها في الساعة 1:39 مساءً.

2. من أسوان إلى الإسكندرية:يصل إلى محطة بنها في الساعة 2:11 مساءً ويغادر منها في الساعة 2:15 مساءً.

يصل إلى محطة القاهرة في الساعة 2:55 مساءً ويغادر منها في الساعة 3:15 مساءً.يصل إلى محطة الجيزة في الساعة 3:35 مساءً ويغادر منها في الساعة 3:45 مساءً.

3. المحطات المتوسطة:يمر القطار بمحطات متوسطة مثل بني سويف، مغاغة، طهطا، سوهاج، جرجا، نجع حمادي، وقنا.

4. الوصول النهائي:يصل إلى محطة أسوان النهائية في تمام الساعة 3:55 صباحًا.