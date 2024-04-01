حفل إفطار طلاب المدن الجامعية بجامعة حلوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 10:40 صباحاً - أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على أن الطالب هو محور العملية التعليمية بالجامعة، مشددًا على ضرورة الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وتوفير كل السبل لتحقيق أفضل بيئة تعليمية داعمة تمكنهم من صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم.

جاء ذلك وفقا لبيان جامعة حلوان الذين يفيد حرص قيادات جامعة حلوان على التواصل المباشر مع الطلاب، حيث حضر الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الإفطار الجماعي مع طلاب المدن الجامعية بحضور الاستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، الأستاذ خالد زكي مدير عام المدن الجامعية، الاستاذ مصطفى محمود مدير إدارة المدن الطلابية، إلى جانب مسؤولي المباني والإشراف العام وإشراف المباني ومكتب متابعة شئون الطالبات.

ومن جانبه اكد الدكتور حسام رفاعي على أهمية التواصل المستمر مع الطلاب لمعرفة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها، مشيراً إلى حرص الجامعة على توفير بيئة جامعية داعمة للطلاب تساعدهم على التفوق والنجاح، منوهًا بأن الجامعة تسعى جاهدة لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب وتلبية احتياجاتهم بما يحقق أهداف العملية التعليمية.

من جانبهم، عبر الطلاب عن سعادتهم بتواصل قيادات الجامعة الدائم معهم وحرصهم على الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم لتطوير الخدمات المقدمة لهم داخل الحرم الجامعي.