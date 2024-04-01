نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تنهي جدال حذف موضوعات أو جعلها للاطلاع للمناهج الدراسية.. مستند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج الدراسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم وكيل قطاع المعاهد الأزهرية.

واوضح الخطاب، إنه أنه بشأن برتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، الخاص بالعملية التعليمية ومناهج المقررات الدراسية المشتركة بين طلاب التربية والتعليم وطلاب الأزهر الشريف، فإن خطة توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني لكل مادة للعام الدراسي الحالى بالنسبة للموضوعات الدراسية المحذوفة أو المعدة الاطلاع لا توجد أي موضوعات محذوفة أو معدة للاطلاع.

وكان قد ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، اجتماع مجلس قيادات التعليم الفنى؛ لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بمنظومة التعليم الفنى والاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية.

وفى مستهل اللقاء، دعا الدكتور رضا حجازى، الحضور للوقوف دقيقة حدادا على روح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، الذي وافته المنية الأسبوع الماضى، مثمنا دوره الوطنى وإخلاصه فى العمل، لما حققه من العديد من الإنجازات في تطوير قطاع التعليم الفني.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بقطاع التعليم الفنى باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري، كما استعرض الوزير التطور الذي شهدته منظومة التعليم الفني، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية فى المجتمع عن التعليم الفني.

وأضاف الوزير أن تطوير التعليم الفني جاء من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الشراكة القوية مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني تمثل إحدى أهم سياسات الوزارة وعلى رأس أولويات خطتها الاستراتيجية 2024 / 2029.