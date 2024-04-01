حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة بالمحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط - الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (8,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (3 متهمين).

ضبط (2) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (2 فرد محلى).

تنفيذ عدد (594) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (بندقية خرطوش- فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

أمن الإسكندرية

ضبط عدد (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين")..بحوزة (متهمَين).

ضبط عدد (2) قضية سلاح أبيض..ضُبط خلالهم (2 قطعة سلاح أبيض).. بحوزة

(متهمَين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.