ضبط 7 أشخاص لانتحال صفة رجال شرطة وسرقة مبلغ مالي و3 هواتف محمولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة– القليوبية- المنيا) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية

مديرية أمن الجيزة

ضبط (7 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية").. لقيامهم بإرتكاب واقعة إنتحال صفة رجال شرطة وسرقة (مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة) من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول".. وبحوزتهم (مبالغ مالية- فرد محلى وعدد من الطلقات) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.

مديرية أمن القليوبية

ضبط (4 عاطلين " لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مركبة "توك توك" من قائدها كرهاً عنه بدائرة قسم شرطة الخانكة ، والتعدى عليه بسلاح أبيض مما أدى لوفاته.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

مديرية أمن المنيا

ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة مطاى).. لقيامهم بإرتكاب وقائع سرقة أبواب حديدية خاصة بالمقابر كائنة بدائرة المركز.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات بمنزل أحدهما (3 باب حديدى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.