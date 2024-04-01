نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مواعيد رحلات القطارات في عيد الفطر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جدول مواعيد رحلات القطارات في عيد الفطر 2024، بالنسبة لجميع الخطوط.

وتم تحديد جداول مواعيد ورحلات القطارات في عيد الفطر بجميع الخطوط وفقًا لمواعيد حجز الرحلات وعلى عدد أيام متتالية تبدأ من 4 أبريل الحالي.

السفر يوم 4 أبريل للحاجزين في يوم 21 مارس.

السفر يوم 5 أبريل للحاجزين في يوم 22 مارس.

السفر يوم 6 أبريل للحاجزين في يوم 23 مارس.

السفر يوم 7 أبريل للحاجزين في يوم 24 مارس.

السفر يوم 8 أبريل للحاجزين في يوم 25 مارس.

السفر يوم 9 أبريل للحاجزين في يوم 26 مارس.

السفر يوم 10 أبريل للحاجزين في يوم 27 مارس.