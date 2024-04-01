نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج "مسكن": طرح أراض سكنية صغيرة للأفراد ونظام الحجز الإلكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الدكتور عاصم الجزار، عن إطلاق برنامج "مسكن" الذي يهدف إلى القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي، من خلال طرح أراض سكنية صغيرة بنظام الطرح الدائم.

يتم تنفيذ الطرح الرابع للتخصيص الفوري للأفراد، وذلك عبر نظام الحجز الإلكتروني.

ويتضمن الطرح الجديد 1747 قطعة أرض سكنية في 16 مدينة، وسيستمر فترة الحجز لمدة شهرين، حتى الخميس الموافق 30 يونيو 2024.

وتتميز الطرح الجديد بالنقاط التالية:

الموافقة على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية بجميع مستوياتها من قبل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ويتم الحجز عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg) دون أي أسبقية.

يتضمن الطرح 1747 قطعة أرض، حيث تشمل 65 قطعة أرض في محور الأراضي الأكثر تميزًا، و826 قطعة أرض في محور الأراضي المميزة، و856 قطعة أرض في محور الأراضي المتوسطة.

يقوم الراغبون في الحجز بإنشاء حساب وإدخال البيانات المطلوبة، ثم يختارون المحور والمدينة والموقع المرغوب فيه، ويدفعون جدية الحجز ومصاريف كراسة الشروط والمواصفات.

يتم استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات، ويتم التوقيع عليها وإرفاقها عبر الموقع الإلكتروني.

يمكن للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة الحجز. في حالة الإقبال الكبير على قطعة أرض واحدة في محور الأراضي الأكثر تميزًا، يتم إعطاء أفضلية الحجز للدفع بالدولار الأمريكي.

أما في حالة تساوي الاستكمال في قطع الأراضي المميزة والمتوسطة، يتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

بعد الحجز وسداد جدية الحجز وقيمة الجدعلى الحجز، يتم استلام تصريح مؤقت للبناء خلال 15 يومًا من تاريخ الحجز.

وبعد دفع المقدم المالي بنسبة 10% من قيمة الأرض، يتم استلام تصريح البناء النهائي خلال 30 يومًا.

يتم تحديد مدة بناء الوحدة السكنية على الأرض المخصصة بنحو 3 سنوات من تاريخ الحصول على تصريح البناء النهائي.

يتم توفير التسهيلات التمويلية للحاجزين من خلال بنك الإسكان والتعمير، حيث يمكن الحصول على تمويل بنسب فائدة منخفضة وفترات سداد ميسرة.