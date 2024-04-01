نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توسيع الخدمات القطارية وتسهيلات التذاكر في عيد الفطر بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زيادة منافذ بيع التذاكر وتشغيل قطارات إضافية خلال عيد الفطر في مصر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن قرارها زيادة عدد منافذ بيع التذاكر وتشغيل قطارات إضافية خلال فترة عيد الفطر المبارك.

يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل وتحسين رحلات الركاب وضمان راحتهم خلال هذه الفترة المهمة.

وفي هذا السياق، وجه المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، بزيادة درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان راحة وسلامة المسافرين على جميع الخطوط البحرية والقبلية. كما ستتولى قيادات الهيئة متابعة عمليات التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمراقبة حركة القطارات على مستوى البلاد.

تم تحديد عدد من التعليمات الهامة لتشغيل القطارات خلال هذه الفترة الحيوية. وشدد رئيس الهيئة على ضرورة مراقبة منافذ بيع التذاكر وصالات الحجز، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتحقيق الرقابة ومنع السوق السوداء التي تستغل الطلب المتزايد على التذاكر خلال عطلة العيد.

وعلاوة على ذلك، يجب استغلال طاقة النقل المتاحة بكفاءة عالية، وتكثيف أعمال الصيانة لضمان أن يكون جميع القطارات في حالة فنية جيدة. كما يجب التأكيد على نظافة القطارات ودورات المياه وتعقيمها قبل كل رحلة.

بالإضافة إلى القطارات الحالية، تم تحديد جدول زمني لتشغيل القطارات الإضافية خلال فترة عيد الفطر.

ستتضمن هذه القطارات تشغيل قطارات مكيفة تسهم في تلبية احتياجات الركاب.

على سبيل المثال، ستتم تشغيل قطارات "1940" و"1941" بين القاهرة وأسوان في الفترة من 6 إلى 18 أبريل، وستتم تشغيل قطارات "1942" و"1943" بين القاهرة وأسوان في الفترة من 6 إلى 19 أبريل.

بالإضافة إلى ذلك، ستتم تشغيل قطارات أخرى مكيفة تربط بين القادية ومحافظات أخرى في مصر لتلبية الطلب المتزايد على السفر خلال العيد.

تهدف هذه الخطوات إلى تحسين خدمات النقل العام وتسهيل التنقل للمواطنين خلال فترة العيد. من المتوقع أن يتم استفادة العديد من الركاب من هذه الإجراءات وزيادة القدرة التشغيلية للنظام القطارات في مصر.

وفيما يتعلق بتذاكر القطارات، ستتاح المزيد من منافذ بيع التذاكر لتلبية الطلب العالي خلال فترة العيد. يتم التركيز على ضمان توفر التذاكر بطرق شرعية ومنع الاحتكار والتلاعب في الأسعار. يتم التعاون مع الجهات المعنية مثل شرطة النقل والمواصلات لمراقبة عمليات بيع التذاكر ومكافحة أي مخالفات.

بالإضافة إلى ذلك، توجد مبادرات لتوسيع خيارات حجز التذاكر وتسهيلات الدفع لتلبية احتياجات الركاب. يتم دراسة إمكانية توسيع الخدمات الإلكترونية لبيع التذاكر عبر الإنترنت وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول للحجز والدفع السلس. يهدف ذلك إلى توفير خيارات مرنة للمسافرين وتجنب الزحام في منافذ بيع التذاكر التقليدية.

تعتزم الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحسين خدمات النقل القطارات خلال فترة عيد الفطر المبارك من خلال زيادة منافذ بيع التذاكر وتشغيل قطارات إضافية. يهدف ذلك إلى تسهيل رحلات الركاب وتلبية الطلب المتزايد على السفر خلال هذه الفترة الحيوية. كما يتم دراسة تحسين خيارات حجز التذاكر وتسهيلات الدفع لتحسين تجربة الركاب وتوفير خيارات مرنة للحجز والدفع.