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أحمد جودة - القاهرة - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية على بعض الخطوط خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2024.

جدول مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر 2024

جاء جدول مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر 2024، خدمة لجمهور الركاب ولإتاحة مزيد من الوقت والرحلات للسفر في عطل العيد، على النحو التالي:



1- قطار رقم 1940 من القاهرة إلى أسوان:

- تشغيله من يوم 6 أبريل 2024 حتى يوم 18 أبريل 2024.

- المغادرة من القاهرة الساعة 21:50 والوصول إلى أسوان الساعة 10:10.

- التركيب: جرار + عربة قوى + 8 عربات ثالثة مكيفة.

2- قطار رقم 1941 من أسوان إلى القاهرة:

- تشغيله من يوم 7 أبريل 2024 حتى يوم 19 أبريل 2024.

- المغادرة من أسوان الساعة 22:30 والوصول إلى القاهرة الساعة 11:10.

- التركيب: قطار 1940 لأسوان.

3- قطار رقم 1942 من القاهرة إلى أسوان:

- تشغيله من يوم 6 أبريل 2024 حتى يوم 18 أبريل 2024.

- المغادرة من القاهرة الساعة 18:30 والوصول إلى أسوان الساعة 07:05.

- التركيب: جرار + عربة قوى + 8 عربات ثالثة مكيفة.

4- قطار رقم 1943 من أسوان إلى القاهرة:

- تشغيله من يوم 7 أبريل 2024 حتى يوم 19 أبريل 2024.

- المغادرة من أسوان الساعة 19:50 والوصول إلى القاهرة الساعة 08:40.

- التركيب: قطار 1942 لأسوان.

4- قطار رقم 1945 من القاهرة إلى أسوان:

- تشغيله من ليلة 6-7 أبريل 2024 حتى ليلة 18-19 أبريل 2024.

- المغادرة من القاهرة الساعة 12:40 والوصول إلى أسوان الساعة 13:45.

- التركيب: جرار + عربة قوى + 8 عربات ثالثة مكيفة.

5- قطار رقم 1946 من القاهرة إلى أسوان:

- تشغيله من يوم 8 أبريل 2024 فقط.

- المغادرة من القاهرة الساعة 17:00 والوصول إلى أسوان الساعة 05:10.

- التركيب: جرار + عربة قوى + 8 عربات ثالثة مكيفة.

6- قطار رقم 1947 من أسوان إلى القاهرة:

- تشغيله من يوم 12 أبريل 2024 فقط.

- المغادرة من أسوان الساعة 09:00 والوصول إلى القاهرة الساعة 21:35.

- التركيب: قطار 1946 لأسوان.