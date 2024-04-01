ترقية ١٣١٠٢ من العـاملين بالوطنية للإعلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 01:32 مساءً - أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قرارا بترقية ثلاثة عشر الف ومائه واثنان من العاملين بكافة القطاعات والمستوفين شروط وضوابط الترقي حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ بمختلف الدرجات والمجموعات النوعية الوظيفية للدرجة الوظيفية الاعلى وذلك اعتبارا من ٢٠٢٣/٧/١ ، وقد صدر القرار فى ٢٠٢٤/٤/١

وكان مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين قد وافق على الدراسة المالية التى أعدها القطاع الاقتصادي وتنفيذها بالتنسيق والمتابعة مع كافه القطاعات بالهيئه ، والعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الترقيات ، حيث كان رئيس الهيئة يتابع أولا بأول الخطوات والإجراءات اللازمه لتنفيذ الترقيات للعاملين حرصا على استقرارهم الوظيفي والمالي .

ويتوجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالتهنئة للزملاء الذين تمت ترقيتهم ، كما يتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم فى بذل جهود تنفيذ الترقيات للزملاء من إعداد ومراجعة كشوف الأسماء المستحقة الترقي ، والتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية متمنيا للجميع دوام التوفيق والتقدم بما يسهم فى انجاح العمل بالهيئة