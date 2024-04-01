نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق مسابقة الشطرنج بجامعة حلوان بالتنسيق مع الاتحاد المصري للشطرنج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، عن بدء فعاليات مسابقة الشطرنج بالتنسيق مع الاتحاد المصري للشطرنج، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والحياة الجامعية.

وتنطلق فعاليات البطولة اليوم الاثنين بنظام السويسري على 9 جولات، حيث سيتم اختيار أفضل المشاركين لتمثيل منتخب الجامعة، إلى جانب تكريم الفائزين في حفل ختام الأنشطة الطلابية بجوائز قيمة.

وفي تصريح له، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية الأنشطة الطلابية في صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم، مشددًا على حرص الجامعة على تفعيل هذه الأنشطة وتوفير كافة الإمكانيات لإنجاحها.

وأضاف الدكتور قنديل: "نولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، حيث تساهم في بناء شخصية الطالب وصقل مهاراته القيادية والإبداعية في مختلف المجالات".

وتجري فعاليات البطولة تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والطالبة نادين عبد الحليم رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان.