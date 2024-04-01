نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام فاتورة المياه لشهر أبريل 2024 برقم العداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجه العديد من المواطنين رغبة في الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر أبريل 2024 باستخدام رقم العداد، وذلك حين يبدأ شهر أبريل ويحين وقت سداد المبلغ المستحق عليهم.

حرصًا على تلبية هذه الاحتياجات، قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحديد طريقة للاستعلام عن فاتورة المياه لشهر أبريل بواسطة رقم العداد، وذلك للأشخاص الذين يستخدمون العدادات القديمة والتقليدية.

يتم الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر أبريل بواسطة رقم العداد عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

اختر قائمة "خدماتنا".

حدد "احسب فاتورتك بنفسك" من بين الخيارات المتاحة في قائمة "خدماتنا".

قم بإدخال بيانات العداد المطلوبة، ومنها: نوع النشاط (خدمي أو منزلي)، المحافظة، قراءة العداد الحالية والسابقة، وعدد الوحدات.

بعد اتباع الخطوات السابقة، ستظهر قيمة فاتورة المياه للعداد المستعلم عنه، وستتضمن التفاصيل الخاصة بإجمالي الاستهلاك، كمية المياه المستهلكة، قيمة استهلاك المياه، استهلاك الوحدة، خدمات الجهاز التنظيمي، سعر المتر، وتحديد الشريحة، بالإضافة إلى تكاليف الصرف الصحي.

باستخدام هذه الطريقة، يمكن للمواطنين الاطلاع بسهولة على فاتورة المياه الخاصة بهم لشهر أبريل 2024، والتأكد من المبلغ الذي يجب سداده.