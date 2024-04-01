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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع إشغالات مقهي بحدائق الأهرام وتعديات بشارع الكولدير بجنوب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة الاستجابة إلى الشكاوي الواردة من المواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي ذلك الاطار كلف المحافظ رئيس حى الهرم بسرعة إزالة حالات الإشغال والتعديات علي الطريق العام لمقهي بالعنوان ٦٤ ح بالبوابة الثانية بقطاع حدائق الاهرام.
وكذا توجيه المحافظ لرئيس حى جنوب بإزالة التاندات والتعديات علي خطوط التنظيم بشارع الكولدير إلى جانب اتخاذ اللازم حيال سايبر مخالف وذلك فور تلقى شكاوى المواطنين الواردة صباحا على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة.
وعلى الفور تم إزالة حالات الإشغالات للمقهي المخالف وتحرير محضر بالواقعة بالاضافه إلى قيام حي جنوب بإزالة تاندة مخالفة مع رفع كافه حالات الإشغال والتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.