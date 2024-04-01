نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس حي العمرانية يتابع أعمال دهان العقارات المطلة على الطريق الدائري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع اللواء أحمد جلال الطانطاوي رئيس حي العمرانية، أعمال دهان العقارات المطلة على الطريق الدائرى بنطاق حي العمرانية، وذلك في إطار مشروع تحسين وتجميل ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بالمتحف المصري الكبير.

تضم خطة العمل تطوير ورصف ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية ومعالجة وطلاء واجهات المباني السكنية المطلة على الطريق الدائري للظهور بالشكل الحضاري اللائق.

كان قد وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد مع مراعاة المعايير الفنية والهندسية اللازمة لتنفيذها وفق أعلى معايير الجودة بالتعاون مع الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية القائمة على الأعمال وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

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