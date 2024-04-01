نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تعلن جدول امتحانات الطلبة المصريين في الخارج للفصل الدراسي الثاني 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الثاني 2024، للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام.



الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الثاني، كالتالى:

- الطلاب الجدد سداد رسوم مقابل خدمة امتحان ابناؤنا في الخارج الكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار.

- التقديم الالكتروني لامتحان الفصل الدراسي الثاني من خلال المنصة الالكترونية.

- تسليم استمارة التقدم مع أصل شهادة الميلاد الرقم القومي وأصل بيان نجاح العام الماضي وأصل بيان نجاح الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.

- بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية من رياض الأطفال (KG2) لا بد من تقديم بيان قيد العام الماضي للمرحلة الأولى (1) وبيان قيد الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، سواء كانت مدارس رسمية من داخل مصر أو مدارس مسار مصري مرخص لها بمرحلة رياض الأطفال.

- يتم التسليم بالإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو باليد على العنوان التالي" 19 شارع أمين سامي متفرع من شارع القصر العيني - بجوار عمارة العرايس).

ثانيا: طلاب أبناؤنا في الخارج الذين تعذر معهم رفع امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، لا يتم دفع أي رسوم إضافية ويكتفى بالتقديم السابق على المنصة للفصل الدراسي الأول.

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