نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بشارع خاتم المرسلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والسفير محمد الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة بروتوكول تعاون وذلك بغرض إنشاء فرع للمكتبة على مساحة 420 م2 بشارع خاتم المرسلين بحى العمرانية.

وأشار محافظ الجيزة أن البروتوكول نتاج تعاون مشترك بين وزارة التخطيط والمحافظة ومكتبة مصر العامة والذى يأتى فى إطار حرص المحافظة على رفع الوعى العام للمواطنين وتمكينهم من الإطلاع على مصادر متنوعة للثقافة والتنمية بمحيط سكنهم.

وأضاف المحافظ أن التوسع فى إنشاء المكتبات ودور الثقافة يهدف إلى الإرتقاء بالمجتمع المحلى والمستوى الثقافى للمرأة فى إطار مبادرة حياة كريمة وتحقيقا لرؤية 2030م وأهداف التنمية المستدامة.

كما أكد راشد على أنه من المقرر أن تشمل خدمات المكتبة إقامة أنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية والتواصل مع الجامعات والمدارس لتشجيع الطلاب على الإنتفاع بتلك الفعاليات والأنشطة.

ووجه المحافظ مدير مديرية الإسكان ورئيس حى العمرانية بسرعة الإنتهاء من التراخيص والتصريحات الخاصة بالإنشاء وإعداد كراسة الشروط وإجراءات الطرح لسرعة بدء الأعمال مشددا على ضرورة توفير جراج خاصة بالمكتبة لمنع إنتظار السيارات لتسهيل حركة المرور بمحيطها، مع مراعاة المظهر الحضارى للمبنى والواجهات لإظهار الهوية البصرية للمحافظة.

من جانبه أشار السفير محمد الطايفى على أنه من المقرر أن تشمل المكتبة توفير حدائق وقاعات أنشطة وتصفح آلى وإطلاع ومكتبة لكبار السن وكيدز إريا، مؤكدا على أنه من المخطط أن يتم تكرار التجربة لتشمل أحياء ومراكز ومدن أخرى بالمحافظة.

حضر توقيع البروتوكول هند عبدالحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ورانيا الشرعان مدير مكتبة مصر العامة واللواء أحمد جلال رئيس حى العمرانية ومسئولى المكتب الإستشارى والإدارات والهيئات المعنية.