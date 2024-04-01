الرئيس السيسى ينيب محافظ القاهرة في حضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 03:31 مساءً - تفضل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) بإنابة السيد اللواء/ خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم يوم 26 رمضان 1445هـ الموافق 5 أبريل 2024م ، وذلك بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) .

وبهذه المناسبة فإن وزارة الأوقاف وزيرًا وأئمة وجميع العاملين بها يتوجهون بالشكر لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تفضله بهذه الإنابة، سائلين الله (عز وجل) أن يوفق سيادته وأن يعينه وأن يسدد خطاه، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.