أخبار مصرية

الرئيس السيسى ينيب محافظ القاهرة في حضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 03:31 مساءً - تفضل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) بإنابة السيد اللواء/ خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم يوم 26 رمضان 1445هـ الموافق 5 أبريل 2024م ، وذلك بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) .

وبهذه المناسبة فإن وزارة الأوقاف وزيرًا وأئمة وجميع العاملين بها يتوجهون بالشكر لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تفضله بهذه الإنابة، سائلين الله (عز وجل) أن يوفق سيادته وأن يعينه وأن يسدد خطاه، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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