وزير التنمية المحلية يستعرض تقريراً عن جهود مبادرة ” صوتك مسموع ”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 03:31 مساءً - اللواء هشام آمنة : تلقينا أكثر من 793 ألف رسالة منها 128 ألف شكوى تم حلها بنسبة 98٪ منذ انطلاق المبادرة وحتي مارس 2024 *

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً اليوم حول جهود مبادرة " صوتك مسموع " الخاصة بالوزارة للتواصل مع المواطنين واستقبال الشكاوي وفحصها والعمل على حلها بالتعاون مع المحافظات المصرية منذ انطلاقها وحتي شهر مارس ٢٠٢٤ .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات التواصل التي تحقق مشاركة المواطنين في إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصري .

وأكد اللواء هشام آمنة ، حرص الوزارة على تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين عبر مختلف القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها مبادرة "صوتك مسموع" والتي تقوم بدور كبير في تلقي ورصد الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات والجهات المختصة ، موضحاً أن الوزارة أطلقت هذه المبادرة في شهر أكتوبر 2018 للتواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والاستماع إلى شكاواهم ومشكلاتهم وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عنهم .

وأعلن وزير التنمية المحلية عن تلقى مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها وحتى الآن 793,166 ألف رسالة، تضمنت حوالي 128 ألف شكوى تم حل 125,5 ألف شكوى منها بنسبة 98%، وجار حل 2546 شكوى ، مشيراً الى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

وكشف اللواء هشام آمنة ، نتائج مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر مارس الماضى، حيث تلقت المبادرة 5667 ألف رسالة منها 607 شكوى، تم الرد منها على 475 شكوى منها بنسبة 78,3%، وجار حل 132 شكوى، مقدماً الشكر لجميع المسئولين الذين يسارعون فى تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن شكاوى الاشغالات احتلت صدارة شكاوى المواطنين خلال شهر مارس الماضى بعدد 205 شكوى، ويليها شكاوى القمامة 189 شكوى، ثم مخالفات البناء بـ47 شكوى ، ثم التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة 42 شكوى اضافة الى124 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الاسعار وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخـاذ اللازم .

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أن المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لإحداث نقلة فى خدمة شكاوى المواطنين، وسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التى تتيحها المبادرة عبر الخط الساخن أو الواتس آب أو البريد الإلكترونى أو صفحة فيس بوك وذلك للتيسير على المواطنين فى إرسال شكواهم وحلها، مشيرًا إلى أن متابعى الصفحة بلغ عددهم حوالي ٩١ ألف متابع.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المبادرة تلقت شكاوي عبر الواتس آب بنحو 1261 رسالة خلال شهر مارس ، تضمنت 366 شكوى، تم حل 268 شكوى منها بنسبة 73,2%، وتلقت صفحة الفيس بوك للمبادرة 4277 رسالة من المواطنين، منها 219 شكوى تم حلها بنسبة 94,5% ، وتلقت خدمة البريد الإلكترونى 129 رسالة منها 22 شكوي وتم حلها بنسبة 86٪؜ ، وتلقت خدمة الخط الساخن 526 اتصالاً تليفونياً تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة ، مؤكداً انه يتابع بإستمرار معدل استجابة المبادرة للشكاوى والعمل على حلها ومدى التنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة التفاعل مع الشكاوى التى يتم رصدها من خلال المبادرة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود العاملين فى مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وجميع المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم الدولة المصرية ومساهمتها فى مشاركة المواطنين فى المحافظات بالابلاغ عن أى نقص فى السلع والخدمات والمغالاة فى أسعار بعض السلع أو تعريفة الركوب، وأيضا تفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمواعيد غلق المحال والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بإبلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدى الجاد والحاسم للمشكلات

ودعا اللواء آمنة المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء، والتعديات على الأراضى الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق فى المحليات، بالتواصل الفوري مع فريق عمل "صوتك مسموع " من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (٠١٢٠٠٣٥٣١١١) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك "صوتك مسموع" أو عن طريق البريد الإلكتروني "[email protected]" وذلك تسهيلاً على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت ممكن.