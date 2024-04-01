ما هي شروط التسجيل في معاش تكافل وكرامة 2024 والفئات المستحقة؟.. التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تم إطلاق معاش تكافل وكرامة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وهو متمثل في مبلغ مالي يصرف شهرياً للعائلات الفقيرة التي ليس لها مصدر دخل، حيث أنه عبر هذا المبلغ يتم سد جميع الاحتياجات الأساسية وتوفير معيشة كريمة، ولكن لكي يتم الحصول على هذا الدعم ينبغي توافر عدة شروط سوف نعرضها لكم عن طريق مقالنا اليوم.

معاش تكافل وكرامة

اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن عدة أوراق ومستندات يجب إحضارها للتقديم على معاش تكافل وكرامة:

صورة من بطاقة الرقم القومي لمن هم أكبر من 18 سنة.

إحضار صورة من شهادة ميلاد الأفراد الذي يقل عمرهم عن 18 سنة.

صورة من قسيمة الزواج.

صورة من بطاقة التموين.

أن كانت المتقدمة أرملة أو مطلقة ينبغي توافر مستند يثبت هذا.

إحضار إثبات قيد للاطفال المتواجدين في المدارس.

أن كان المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة ينبغي عمل كشف طبي للاثبات.

تقديم إقرار وصاية أن كان المتقدم يتيم.

ما هي شروط التقديم على معاش تكافل وكرامة؟

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عن عدة شروط لكي يتم التسجيل على معاش تكافل وكرامة بكل سهولة ومنها:

أن يكون صاحب الطلب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أن لا يكون لدى العائلة المتقدمة أي عقار أو ملكية ثمينة.

أن يكون لدى الأسرة المتقدمة أولاد.

الا يكون لدى الاب أو الزوجة وظيفة ثابتة.

أن يكون صاحب الطلب يعاني من مرض بشكل مزمن.

من هم الفئات المستحقة المعاش؟

تتمثل الفئات المستحقة للمعاش في الآتي: