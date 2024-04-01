نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الجمهورية ينيب محافظ القاهرة لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالسيدة زينب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال في حضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم يوم 26 رمضان 1445هـ الموافق 5 أبريل 2024م، وذلك بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها).

وبهذه المناسبة فإن وزارة الأوقاف وزيرًا وأئمة وجميع العاملين بها يتوجهون بالشكر لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تفضله بهذه الإنابة، سائلين الله (عز وجل) أن يوفق سيادته وأن يعينه وأن يسدد خطاه، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.