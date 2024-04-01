حار نهارا على القاهرة الكبرى.. تفاصيل طقس الثلاثاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 04:32 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على أنحاء الجمهورية.

حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا بالحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة الطقس المتوقع غدا، فيسود طقس لطيف ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية خلال ساعات الليل وفي ساعات الصباح الباكر.

ويشهد غدا نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض من محافظات الجمهورية غدا الثلاثاء:

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة.

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة.

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة.

أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة.