غدا.. بداية تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض والدواجن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 04:33 مساءً - أعلن الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن موعد بدء تنفيذ مبادرة خفض أسعار الدواجن و البيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، ولا سيّما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وتتضمن المبادرة تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديدًا اعتبارًا من غدًا الثلاثاء 2 أبريل.

ومن المقرر أن يكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض كمرحلة أولى، فى إطار استمرار الجهود المُوسَّعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة.