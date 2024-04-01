نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق أولى فعاليات الطفل بمعرض فيصل للكتاب بعنوان "الصحفي الصغير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به (وزارة الأوقاف) من خلال برامجها المتعددة، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ - 2024م، من خلال الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع (وزارة الثقافة المصرية - الهيئة العامة للكتاب) للوصول بالثقافة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه.

وانطلاقًا من إيمان وزارة الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية باعتباره قاطرة الوطن نحو مستقبل أفضل، وإسهامًا منها في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، انطلقت أولى فعاليات "معرض فيصل الرمضاني الثاني عشر للكتاب"، والذي يشارك فيه نخبة متميزة من الكُتاب.

وجاءت أولى الفعاليات التي أقيمت مساء الأحد 31/ 3/ 2024 م بعنوان: "الصحفي الصغير "، بحضور الدكتورة/ هدى حميد مدير عام التحرير والنشر ومسئول ملف الطفل بوزارة الأوقاف، والشيخ إسلام محمد أحمد، عضو إدارة التحرير والنشر والفعالية تنظمها مجلة الفردوس والتي تصدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وخلال الفعالية أكدت الدكتورة/ هدى حميد أن مشاركة مجلة الفردوس في أولى هذه الفعاليات والتي يشارك فيها نخبة من الكتاب يؤكد على مدى اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء وأهمية تحقيق أكبر قدر من الإفادة للأطفال وتنمية ثقافتهم ورفع مستوى الوعي، وأن فعالية معرض فيصل للكتاب وغيرها من الأنشطة صورة ملموسة لسعي مؤسسات الدولة للارتقاء بالنشء، يظهر ذلك في تكاتف كافة المؤسسات لبناء وعي الطفل، وحرص الأوقاف بقوة على المشاركة في هذه الفعالية.